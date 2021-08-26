أشرف زكي يكشف لمصراوي حقيقة إلغاء قرار رفع رسوم التصوير في محافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل تراجع محافظ القاهرة عن قراره الصادر برفع رسوم التصوير؟، ما هي حقيقة الجدل المثار حول البيان الصادر عن المحافظة عقب اللقاء الذي تم مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

د.أشرف زكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"لم يتم بعد إلغاء القرار، ولكن تم الاتفاق في اللقاء على وضع ضوابط جديدة، تقوم على التفرقة بين ما هو إعلان تجاري، وسائر الأعمال الفنية وطبيعتها".

وأضاف :"الضوابط المقرر وضعها تراعي الفوارق ايضا بين الأفلام ذات الإنتاج المستقل، والمنتجة من الشباب، والتفرقة بين تصوير المسلسل الدرامي والإعلان التجاري، وذلك وفق معايير واضحة ومبالغ جديدة غير مبالغ فيها، وتراعي كل الأطراف".

نقيب المهن التمثيلية تابع :"نحن لسنا ضد دفع حقوق، ولكن نرفض الأرقام الكبيرة التي أعلن عنها "مش كله 100 ألف جنيه"، هذا لا يصح".

محافظة القاهرة كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن صدور قرارا بتحديد رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة.

وتضمن القرار فرض رسوما قدرها ١٥ ألف جنيه رسوما على التصوير في الساعة الواحدة، و١٠٠ ألف جنيه في اليوم الواحد.