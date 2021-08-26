كيف علق متابعو محمد رمضان على حصوله على الدكتوراه من لبنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصل الفنان محمد رمضان على الدكتوراة الفخرية، كما تم منحه لقب سفير الشباب العربي، في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت بالمركز الثقافي الألماني.

وتفاعل الجمهور مع حصول "رمضان" على الدكتوراة، وجاءت التعليقات على الصور التي نشرها الفنان الشاب عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام على النحو التالي: "نمبر وان في أي حتة وفي كل مكان".

أيضا: "هذا جيد أيها المحترم أذكر أنك قدوةً لكل تلك الملايين، أنت أثبت أن الطموح برفقة الإرادة سلاحان سيهزمان الحياة مهما اشتدت"، "مبروك عليك يا دكتور"، "يستاهل البرنس"، "ألف مبروك"، "ربنا يوفقك"، "فخورين بك"، و"ألف مبروك يا أسطورة"، وغيرها من التعليقات.

بينما انتقد البعض حصول رمضان على الدكتوراة الفخرية، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "دافع فيهم كام دول"، "إحنا في آخر الزمان فعلًا"، و"سفير الشباب في إيه.. في العري والغرور وقلة احترام الناس".