شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح أغنيته الجديدة "طالع موضة" من ألبومه "يا فاتنى" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد حماقى عن طرح أغنيته الجديدة من ألبومه "يا فاتنى" بعنوان "طالع موضة"، وذلك الساعة الخامسة اليوم الخميس، وهى من كلمات تامر حسين، وكتب حماقى عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "أغنية طالع موضة من ألبوم يا فاتنّى هتسمعوها النهاردة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".



محمد حماقي

ويعيش المطرب محمد حماقى انتعاشة فنية كبيرة، وذلك من خلال طرح 3 أغانى من ألبومه المنتظر الجديد "يا فاتنى"، الذى يشوق حماقى من خلاله متابعيه من خلال طرح الأغانى بشكل أسبوعى من خلال قناته الخاصة على يوتيوب.

وكان قد بدأ محمد حماقى فى طرح الأغانى من ألبومه الجديد بداية من يوم 5 أغسطس الجارى، وهى أغنية "زيها مين"، التى حققت مشاهدات وصلت إلى 14 مليون مشاهدة.

وثانى أغنية طرحها محمد حماقى من خلال قناته الرسمية على يوتيوب فكانت "لو هتسيب"، التى طرحت يوم 12 أغسطس الجارى، وتقترب من تحقيق 9 ملايين مشاهدة.

أما عن ثالث وآخر أغنية كشف عنها محمد حماقى من ألبومه الجديد المنتظر فكانت "تك"، التى طرحت يوم 19 أغسطس، وحققت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وبالإضافة إلى طرح الأغانى المختلفة من خلال قناته الرسمية على موقع يوتيوب، يحيى المطرب محمد حماقى حفلا غنائيا نهاريا يوم السبت المقبل بأحد الشواطئ الخاصة بمنطقة الساحل الشمالى، والحفل من تنظيم وليد منصور، وهذا بالإضافة إلى حفله الغنائى الجماهيرى المرتقب بالساحل الشمالى غدا الجمعة المقبل أيضا، وهو ما جعل حماقى ترند لمدة 10 أيام على اليوتيوب.