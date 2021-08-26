شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تحيى حفلاً غنائيًا في محكى القلعة بعد غدٍ السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة نسمة محجوب، حفلها الغنائى في مهرجان محكى القلعة في دورته الـ 29، يوم السبت المقبل، وسوف تقدم نسمة مختارات من أعمالها الخاصة كان منها يا محروسة ، الحب المستحيل ، مفيش حكاية حب ، صدفة ، قلبي وحرة فيه ، وجوه ، هتقولي اية ، مستغربة ، دوام الحال".

كما يقام حفلا لعازف الايقاع الشهير سعيد الارتيست وفرقته يتضمن تنويعات على مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية الى جانب عدد المعزوفات الايقاعية المبتكرة منها مكسرات، مجانيني، تقاسيم مصرية، احنا الشباب، صباح مصري وغيرها.

















الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة ، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.