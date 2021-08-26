بإطلالات مختلفة.. هيفاء وهبي تكسر ملل الصيف وتتصدر التريند .. صور

جمهورها فور نشرها، حيث جمعت نحو نصف مليون إعجاب خلال ساعات.

نشرها مجموعة من الصورلأحدث إطلالتها خلال تواجدها بالساحل الشمالي، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أن تخطف الأنظار وتتصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد

الشمس، وارتدت فستان أبيض مليئ بالورود ومكشوف الصدر، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة و هي الضفيرة،

وظهرت خلال الصور التي نشرتها علي موقع “انستجرام” بإطلالة جذابة وبلون بشرة مميز اكتسبته من أشعة

ولم تكن تلك أول الإطلالات المثيرة للنجمة هيفاء وهبي التي جعلتها تتصدر التريند هذا الشهر، إلا أنها استطاعت أن تخطف الأنظار وتتصدر التريند مؤخرا، بعدة صور لها من إطلالة صباحية داخل منزلها، وهى الصور التي أثارت جدلاً كبيرًا وتفاعلاً بصورة أكبر من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعى، ووصفها بالبعض بإطلالة زائدة الجرأة

شمس بنفس اللون، وعلقت قائلة: “أنا أحبك، لمن تقول هذه العبارة؟”.

كما سبق وظهرت مع بداية الشهر الحالي خلال مجموعة من الصور بفستان بسيط باللون الرمادي ونظارة

واكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.

مميزة من أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف

وتستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لإحياء حفل غنائى فى مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، وتقدم خلاله باقة

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل "أسود فاتح" الذى تم طرحه في وقت سابق من العام

الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.