“شو بدكم بطولي؟”.. اصالة تفاجىء الجمهور بتصرف غير متوقع على المسرح!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 02:57 مساءً - لا يزال روّاد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون مقتطفات من الحفل الّذي أحيته الفنانة السوريّة أصالة نصري في المملكة العربيّة السعوديّة والذي شهد العديد من المواقف الطريفة والعفوية.

وقد ضجّت منصّات التواصل الاجتماعي بفيديو جديد يوثّق موقفاً غير مُتوقّع على المسرح حيث فاجأت أصالة نصري جمهورها بسؤالٍ طرحته وهو “صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح او لا؟”.

وقامت أصالة بعدها بخلع حذائها على المسرح وسط تصفيق كثيف كردّة فعل هستيريّة من الحضور.

وكانت قد أحيت أصالة نصري حفلا مع الفنان السعودي عايض يوسف، على مسرح الظهران اكسبو ضمن حفلات ”صيف الشرقية“ بالمملكة، حيث تشارك الثنائي في أمسية غنائية امتزجت فيها الكلمات مع الموسيقى وسط حضور جماهيري تفاعل معهما تصفيقا وغناء.

وشاركت أصالة بحفل آخر قبل هذا الحفل أقيم بالساحل الغربي بجدة سوبر دوم في 19 أغسطس، بالمشاركة مع رامي صبري.