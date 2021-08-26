الفنان المصري محمد رمضان يحصل على لقب سفير الشباب العربي

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

حصل الفنان المصري محمد رمضان على لقب سفير الشباب العربي، وتم تكريمه في بيروت بلبنان، وقال إن هذا التكريم يحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.



ونشر رمضان كلمته أثناء التكريم، عبر "انستغرام"، قائلا: "الحمدلله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها".

وقدم شكره لوزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني لمنحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، كما شكر المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحه لقب سفير الشباب العربي.