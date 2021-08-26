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محمد رمضان سفيرا للشباب العربي وينال "الدكتوراه" (صور)

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل الفنان المصري محمد رمضان على لقب سفير الشباب العربي في العاصمة اللبنانية بيروت، وخلال حفل التكريم، قام بأداء أغنية نمبر وان، معربًا عن سعادته بهذا التكريم.

محمد رمضان ينال الدكتوراه الفخرية

ونشر محمد رمضان صورا على حسابه على موقع "أنستقرام"، قائلًا: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكرا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي... ثقة في الله نجاح".

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وسبق أن أحيا الفنان محمد رمضان حفًلا غنائيًا في الساحل الشمالي، حيث شهد حضورًا جماهيرًا غير مسبوقً ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد بسبب ضخامة أعداد الجماهير.


محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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