شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يتجاوز أحزان وفاة دلال عبد العزيز ويعود لتصوير فيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز الفنان حسن الرداد أحزانه بعد وفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس الجارى، وعاد لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" الذى توقف طوال الثلاثة أسابيع الماضية، بسبب الظروف التي مر بها الرداد وكذلك سفر باقى أبطال الفيلم خارج القاهرة.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

واحتفل حسن الرداد بعيد ميلاد شقيقته نيبال الرداد، أمس الأربعاء، على حسابه بموقع "انستجرام" ونشر صورة لهما معا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وعلق الرداد على الصورة:" أختي وبنتى ونورعينى، كل سنه و انتى طيبة وعقبال مليون سنه كلهم سعادة و صحة و أيام جميلة يا حبيبتى، ربنا يخليكى لى ويحقق لك كل اللى بتتمنيه".