شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تحيى حفلاً غنائيًا فى العلمين الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حفلاً غنائيًا فى مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، وتقدم خلاله باقة مميزة من أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف أماكن السهر بمناسبة موسم الصيف.

وتصدرت الفنانة هيفاء وهبى، ترندات موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بعدما نشرت عدة صور لها من إطلالة صباحية داخل منزلها، مثلما ظهر عبر الحساب الرسمى للفنانة هيفاء وهبى على موقع إنستجرام، وهى الصور التى أثارت جدلاً كبيرًا وتفاعلاً بصورة أكبر من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعى ما بين معجبين بها، ممن أكدوا أنها تصغر فى السن كلما ظهرت، فى حين هاجم آخرين اطلالتها معتبرين إياها جريئة بصورة كبيرة.

واكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل "أسود فاتح" الذى تم طرحه في وقت سابق من العام الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.