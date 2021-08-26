شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم: دور "إخلاص" في فيلم "200 جنيه" تحدي كبير .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مي سليم خلال لقائها مع تلفزيون الخليج 365، إنها سعيدة جدا بالمشاركة في فيلم 200 جنيه، وأن الفيلم يخرج من حدوتة إلى أخري بشكل سلس وجميل.

وأضافت مي سليم إلى أن المخرج محمد أمين مخرج عظيم وكانت تتمني العمل معه منذ زمن طويل، معبرة عن سعادتها بدورها في الفيلم وهو "إخلاص" لأنه دور مختلف عليها وتحدي، ولم تكن تتوقع أن يعرض عليها هذا الدور الذي تعتبره تحدي كبير.

ووجهت مي سليم الشكر لكل فريق العمل والنجوم المشاركين مؤكدهةأن كل ممثل في الفيلم آمن بالتجربة وقدم العمل من قلبه بشكل حقيقي، موجهة الشكر لليوم السابع وتلفزيون الخليج 365 على متابعة الفيلم وإلقاء الدور علي أبطاله.

وكان أقيم الثلاثاء الماضي العرض الخاص لفيلم 200 جنيه بحضور عدد كبير من أبطال العمل بينهم خالد الصاوى، ليلى علوي، إسعاد يونس، صابرين، أحمد السعدنى، هانى رمزى وحرمه، وأحمد رزق، ومى سليم، ودينا فؤاد، وغادة عادل، وسليمان عيد.

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

"200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.