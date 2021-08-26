قائد فرقة كاظم الساهر.. وفاة الموسيقار العراقي فتح الله أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، الموسيقار العراقي فتح الله أحمد.

"فتح الله" وافته المنية أمس بمدينة دبي الإماراتية، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 64 عاما.

الموسيقار الراحل كان عميدا سابقا لمعهد الدراسات الموسيقية بالعاصمة العراقية بغداد، وعمل قائدا للفرقة الموسيقية للفنان كاظم الساهر، وموزعا للكثير من أعماله.

ويعد "فتح الله" أول موسيقي عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق، وترأس لجنة تحكيم برنامج "الزمن الجميل" الذي عرض على قناة أبو ظبي منذ عامين.

وأعلن الموسيقار الراحل مؤخرا أنه انتهى من التوزيع السيمفوني والأوركسترالي كاملا للوحات "ملحمة جلجامش"، وفي انتظار أن يغنيها كاظم الساهر.