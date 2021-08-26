محمد رمضان يعلن حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حصل الفنان محمد رمضان أمس على شهادة تكريم ولقب "سفير الشباب العربي"، في الحفل الذي أقيم في لبنان ضمن فعاليات مهرجان "أفضل"، الذي تقيمه نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

الفنان محمد رمضان حرص على توجيه الشكر إلى وزيرالثقافة اللبناني، وعبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب :" شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفيرالشباب العربي، ثقة في الله نجاح".

وقام المركز الثقافي الأماني الدولي بمنح الفنان محمد رمضان شهادة الدكتوراه الفخرية التي تمنح لشخصيات مهمة في العالم، وكتب بها " كتقدير رفيع المستوى لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية".

الفنان محمد رمضان كان قد أحيا الجمعة الماضي الحفل الذي أقيم في جولف بورتو مارينا، وكان تحت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وتولى تنظيمه شركات تذكرتي ومزيكا والمنتج أحمد مراد، وقام بتنفيذه منظم الحفلات نبيل السويسي.