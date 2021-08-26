"بتعذب من غيرك".. إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت "إيمي" صورة والدتها، وعلقت: "بحبك يا مامي، بتعذب من غيرك، الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يارب".

وقام عدد من نجوم الفن بالتفاعل مع رسالة إيمي، أبرزهم شيكو الذي علق: "الله يرحمها ويصبركم"، كما علقت الفنانة بدرية طلبة: "ربنا يرحمهم ويصبركم على فراقهم".

وعلقت زينة: "الله يرحمها ويصبر قلبك"، كما علقت الفنانة رانيا يوسف: "يا حبيبتي قلبي عندك، الله يقويكم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته"، وعلقت الفنانة هنا شيحة: "حبيبتي يا إيمي يارب يطمن قلوبكم ويصبركم على فراقها".

بينما علقت الفنانة أروى جودة: "الله يرحمها ويصبركم يارب"، وعلقت الفنانة السورية كندة علوش: "الله يرحمها ويصبر قلبك يا حبيبتي"، وعلقت الفنانة عبير صبري: "حبيبتي ربنا يصبرك ويقويكي ويرحمها".

ورحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما، بعد صراع مع تبعات مرض كورونا، ودفنت بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر.