محمد سامي.. تعرض لخيانة من مدير إنتاج واعترف بظلمه لهذا الشخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 26 أغسطس الجاري، عيد ميلاد المخرج محمد سامي الـ 38، إذ أنه من مواليد 1983، فوالدته هي النائبة البرلمانية الدكتورة صبورة السيد، وهو متزوج من الفنانة مي عمر عام 2010 ورزق منها بإبنتين هما (تايا) و (سيلين).

ونرصد لكم موقفين لسامي "خان واتخان" فيهما، وذلك في السطور التالية:

كشف سامي، عن الخيانة التي تعرض لها في حياته ببرنامج "العرافة": "كنت بصور فيديو كليب لمطرب مهم جدا في دولة عربية، ورحت أنا والمطرب الصبح ملقتش تصوير، ومدير الإنتاج أخد الفلوس ومشي، وكل حاجة كانت راحت، أخد 500 ألف دولار ومشي".

وتحدث عن خيانته لأحد الأشخاص، قائلا: "الموضوع ده بيتعبني نفسيا طول الوقت.. عملت deal مع شركة أردنية كانت تنتج لـ 3 مطربين ماكنوش مطربين، وكنت هخرج لهم فيديو كليبات، وكان في أغنيتين عاجبني وأغنية مش عاجباني، فعملت أغنيتين حلوين أوي، والتالت عملت له فيديو كليب وحش أوي ماكنتش مقتنع باللي بيغنيه ولا مقتنع بيه.. الفيديو كليب كان وحش بتقصير، والمغني اسمه (عامر) وحسيت إني ظلمته ومكنتش أقصد ومستعد أصلح الغلطة وأعمل له فيديو كليب على حسابي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي في الدراما التليفزيونية مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، أحلام الجريتلي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.