لفتة إنسانية من بليك ليفلي وريان رينولدز في ظل أزمة زلزال هايتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت دولة هايتي، مؤخراً، زلزالاً شرساً أسفر عن وفاة حوالي 2200 شخص، وإصابة 12 ألفاً آخرين، بجانب ما خلفه من دمار في المنطقة، وعدد لا يحصى من الأشخاص في عداد المفقودين.

ودخل العديد من المشاهير على خط الأزمة، وقدموا مساعدات للمساهمة في إنقاذ البلد ودعم الضحايا، بمن فيهم ثنائي هوليوود الشهير: بليك ليفلي وريان رينولدز.

فوفق موقع “إي أونلاين”، وفي لفتة إنسانية، تبرع الثنائي بـ40 ألف دولار، في محاولة لمساعدة هايتي في أعقاب الزلزال المدمر.

وأكد متحدث رسمي باسم النجمين أن كلاً منهما تبرع بـ10 آلاف دولار لصالح 4 مؤسسات خيرية ذات جهود إغاثة لهايتي، وهم: Airlink ،Haiti Air Ambulance ،FOKAL/Ayiti Demen وHope for Haiti.

وقد وجهت منظمة Hope for Haiti رسالة شكر علنية لبليك وريان على لفتتهما اللطيفة عبر حسابها الرسمي على” تويتر”، وقالت في بيان: “ترغب المنظمة في شكر بليك ليفلي وريان رينولدز على تبرعهما السخي لدعم جهودنا في مساعدة هايتي، فهذا التبرع سيساعد في تمكين فريقنا من مواصلة الاستجابة لإغاثة المناطق الأكثر تضررًا في جنوب هايتي في الأيام والأسابيع القادمة”.

الجدير ذكره أن تبرع بليك وريان سيتم استغلاله لإنشاء عيادات متنقلة في تلك المناطق ذات الحاجة الماسة للمساعدة، كما سيساعد في تغطية تكاليف توزيع وتوصيل الطعام من مؤسسة World Central Kitchen.

وفي يوم السبت الموافق 14 أغسطس، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.2 درجات المنطقة الجنوبية الغربية من هايتي، وأسفر عن مئات الآلاف من الضحايا والمصابين ومئات الأشخاص الذين لايزالون في عداد المفقودين.

وبجانب بليك ليفلي وريان رينولدز، ساهم بعض المشاهير في تقديم مساعدات لهايتي، بمن في ذلك البابا فرانسيس الذي تبرع بـ200 ألف يورو، كما تبرع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بتقديم الطعام لضحايا الزلزال من خلال مؤسستهما “ارتشويل” لصالح منظمة World Central Kitchen.