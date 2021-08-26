داليا مبارك: لا أحب تصوير يومياتي على “سناب شات”.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة السعودية، داليا مبارك، عن استيائها الشديد من الذين ينتقدونها بسبب عدم ظهورها الدائم على تطبيق “سناب شات”.

ونشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تروي ما تتعرض له من انتقادات من قبل متابعيها، وعلقت: “لقد اكتشفت شيء، اليوم لكي تصبح فنان مشهور وموجود لدى جماهير السناب، التيك توك، لابد من تواجدك الدائم على السوشيال ميديا، لكن أنا أحب أقولكم شيء، أنا لا أحب تصوير يومياتي على السناب، لأني أشعر بأن الأغاني والأعمال التي أقوم بها، تكفي، وأنا ما أحب الظهور الكثير”.

وأضافت الفنانة السعودية: “أنا لا أشعر أن حياتي فيها شيء مهم، لأن حياتي مثل حياتكم، وأحس أنها مهمة، وأنا بشارك أهلي وأصحابي المقربين لي يومياتي، ولكن ما أحب أظهرها للعامة”.

واختتمت حديثها بسؤال لمتابعيها، نصه: “هل هذا الأمر تجدونه طبيعياً؟ وهل وجهة نظري صحيحة؟”.

يذكر أن الفنانة السعودية، داليا مبارك، شوقت جمهورها لـ”ديو” غنائي مع مواطنها الفنان بدر الشعيبي، في أول عمل فني يجمعهما، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت داليا، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله أثناء إجرائها مكالمة فيديو مع بدر الشعيبي، وأثناء المكالمة قامت بغناء إحدى أغانيها، وردد معها بدر تلك الأغنية.

وانهالت التعليقات على الفيديو الذي نشرته داليا، من المتابعين الذين عبروا عن شوقهم لسماع “الديو” الغنائي الذي يجمع داليا وبدر الشعيبي، فيما توقع آخرون أن تكون الأغنية قوية جداً، وستحدث ضجة كبيرة لدى طرحها.

على جانب آخر، كانت الفنانة السعودية قد طرحت، في مايو الماضي، أغنيتها “اللي يمشي عادي”، والتي تُعتبر أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية، وذلك عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.