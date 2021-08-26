“بتعذب من غيرك”.. رسالة إيمي سمير غانم إلى والدتها الراحلة دلال عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تركت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة عن عالمنا في السابع من أغسطس الجاري، دلال عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابها على “إنستغرام”، مؤكدة أنها تعيش فترة نفسية صعبة.

ونشرت إيمي صورة والدتها دلال عبدالعزيز، معلقة عليها بالقول: “بتعذب من غيرك”، مضيفة أنها دائماً تحمد الله على كل شيء، وأرفقت إيموجي “البكاء” مع رسالتها.

وكتبت قائلة: “بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك.. الحمد لله على كل شيء.. ربنا يرحمك يارب”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور إيمي سمير غانم، وسط دعوات لوالديها بالرحمة والمغفرة، فيما تفاعل كثير من نجوم الفن مع رسالة إيمي المؤثرة.

ومن النجوم الذين علقوا داعمين إيمي سمير غانم: شيكو وإسعاد يونس وبسنت صيام وبدرية طلبة وهيثم دهب وأروى جودة وبوسي شلبي ورانيا أبوالنصر.

ومرّت الفنانتان المصريتان دنيا وإيمي سمير غانم، خلال الأشهر القليلة الماضية، بفترةٍ عصيبة منذ إصابة والديهما، النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، مروراً بوفاتهما بسبب مضاعفات الإصابة.

وفارقت دلال عبدالعزيز عالمنا عن عمر ناهز الـ61 عاماً، وذلك بعد صراع لمدة ثلاثة أشهر مع مضاعفات فيروس كورونا، إذ أدى لإصابتها بتليف الرئتين، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم بعد وفاته بثلاثة أشهر، عقب صراع أيضاً مع مضاعفات فيروس كورونا.