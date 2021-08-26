شقيقة حسن الرداد تخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم حسن الرداد، متابعيه عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” بصورة بصحبة شقيقته نيبال، مهنئًا إياها بعيد ميلادها.

وكتب تعليقًا على صورته وشقيقته قائلًا: “أختي وبنتي ونور عيني، كل سنة وإنتي طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتي”.

واختتم حسن الرداد كلماته بالدعاء لشقيقته بقوله: “ربنا يخليكي ليّ ويحقق لك كل اللي بتتمنيه”.

يذكر أن هذه أول كلمات مختلفة من حسن الرداد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ رحل حماته الفنانة دلال عبد العزيز، حيث اقتصر حساب «الرداد» على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أدعية وآيات قرآنية وذكريات مع من رحلوا عن الحياة.

ويشارك الرداد، في فيلم جديد بعنوان «تحت تهديد السلاح» ولم يستكمل تصويره حتى الآن بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها وزوجته إيمي سمير غانم، منذ رحيل دلال عبد العزيز وقبلها سمير غانم.