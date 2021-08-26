منى زكي بديلة لـ أنغام في “عن العشق والهوى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية، منى زكي، مفاجأة لجمهورها عندما حلت ضيفة في الجزء الثاني من برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، بشأن مشاركتها في فيلم “عن العشق والهوى”.

وروت زكي بعضاً من الذكريات عن أعمالها الفنية، وكواليس حياتها العاطفية، موضحة أن الفنانة المصرية أنغام كانت مرشحة للظهور كممثلة في الفيلم، لكنها اعتذرت عنه.

وقالت منى زكي إن سبب اعتذار الفنانة أنغام، أنها كانت “حاملاً” في تلك الفترة من تصوير الفيلم، ما دعاها للاعتذار، موضحة أنها عندما عرض عليها الدور كبديلة تخوفت بعض الشيء.

وأشارت إلى أن سبب الخوف يعود إلى أنها لا تجيد الغناء، مبنية أنها تعتبر نفسها محظوظة للغاية بمشوارها الفني، لأنها عملت مع جميع عمالقة التمثيل.

“عن العشق والهوى”، هو فيلم مصري من إنتاج عام 2006، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ومنة شلبي، وإخراج كاملة أبوذكري.