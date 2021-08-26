رنا سماحة عن أسرار انفصالها عن زوجها: "أمانة ما ينفعش تطلع برة البيت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية رنا سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستقرام" حقيقة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وذلك بعد الأنباء انتشرت مؤخراً حول هذا الأمر، خاصة بعدما ألغت متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت صورهما.

وقالت رنا سماحة:"عذراً أيها الـ trend فلدي ما هو أغلى من كنوز العالم.. تعلمت في بيت أهلي أن العلاقة بين الراجل والست أمانة ما ينفعش تطلع برة البيت، خطيبتك، مراتك، طليقتك، أياً كان، الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي يعرفوا يصونوها وما يفشوش أسرارها، ولاد الأصول بس اللي ما بيكذبوش ولا بيدعوا على بعض بالباطل، ولاد الأصول ما بيقذفوش المحصنات ((كبيرة من الكبائر)".

وأضافت قائلة:"ولاد الأصول بس اللي ما بيخونوش الأمانة، ولاد الأصول بس ما بيفجروش في الخصام، ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يدعوا المثالية، بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم، وما بيتكلموش هم عنها، ولاد الأصول ما بيلقحوش على بعض، ما بيجيبوش سيرة بعض غير بالخير، ولاد الأصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالإحسان، وما بينسوش الفضل بينهم، ده اللي ربنا أمرنا بيه، ده اللي أهالينا ربونا عليه، ده اللي الإنسانية بتقوله".

وتستعد رنا سماحة لإحياء حفل غنائي في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، على مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك.

وطرحت سماحة مؤخراً ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "7 رجالة"، ويضم 10 أغان تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي: "خانت نفسها، تتر النهاية، 100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، اسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك".