شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي قمر يحتفل بعيد ميلاد شقيقه ياسر: أجدع وأحن أخ وعايزين نسمع غنوة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم مصطفي قمربعيد ميلاد شقيقه الفنان ياسر قمر، وطالبه بعمل أغنية جديدة، ونشرصوروفيديوهات طريفة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"النهاردة عيد ميلاد د ياسر قمر أخويا أجدع وأحن أخ في الدنيا ربنا يخليك ليا يا دكتور يا فنان وعايزين نسمع غنوة جديدة كل سنةً وانت طيب ياحبيبي ".



مصطفي قمر

ورد شقيقه عليه قائلا :"حبيبي يا درش و انت طيب و بخير و دايما متألق ربنا يخليك لي و ان شاء الله نعمل حاجه جامده زي مسافر­­­­­­­­­­­­­"، ليرد مصطفي قمر مرة أخري :"بإذن الله كل سنة وانت طيب يا حبيبي وبخير وصحة وسعادة وستر".

وكان النجم مصطفى قمر، أعرب مؤخرا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على ظهوره ضيف شرف فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث يظهر بشخصيته الحقيقية فى الفيلم الذى يعرض فى السينمات حاليًا ومن بطولة النجم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندى .

وأضاف قمر، أنه سعيد بالمشاركة فى العمل مع نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى وغيرهم ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور حيث إنه قصة جديدة ومختلفة على السينما المصرية.

وكان النجم مصطفى قمر، قد كشف أنه بصدد طرح ثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهى أغانى "ضحكتك موصوفة" و"أنا" و"وجع الفراق".