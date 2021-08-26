شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تغني مع رامي صبري أغنيته الجديدة "شطبنا" أثناء قيادة سيارته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة أصالة مع الفنان رامي صبري خلال غنائها أغنيته الجديدة "شطبنا" خلال قيادته سيارته، وشارك رامي الفيديو مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وأظهر الفيديو حالة السعادة والتناغم خلال أداء النجمين الأغنية، حيث حصد الفيديو الكثير من التعليقات فور نشره، وقال أحد المتابعين :"خذوني معاكم"، فيما قال أخر :"ايه القمر ده بس والأغنية تحفة".



ااصالة



اصالة



رامي صبري



رامي صبري واصالة

يذكر أن النجم رامى صبرى طرح أحدث أغانيه مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعنوان "بيحرك فى المشاعر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرا أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وكتب رامى صبرى فى بداية الأغنية أن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.