شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال نجيب محفوظ تجذب صناع الدراما والمسرح من جديد.. آخرها زقاق المدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن بريق نجيب محفوظ لا ينتهى وسحر أعماله الأدبية لا يخفت، بل يتجدد بين الفترة والأخرى، رغم رحيله منذ نحو 15 عاما، إلا أنه مازال حاضرا بإبداعاته التى لا تفنى ولا تتكرر.

ويبدو أن بصمة محفوظ ستظل خالدة فى ذاكرة الفن حتى وقتنا الحالى وللأجيال المقبلة، فلاتزال أعماله الأدبية قادرة على جذب صناع الدراما والمسرح لمعالجتها وتقديمها، خاصة هذا العام، الذى سيشهد عرض مسرحية "زقاق المدق"، المأخوذة عن رواية للأديب العالمى، بداية من اليوم الخميس 26 أغسطس الحالى على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية لمدة شهر، وبعدها تعود إلى مسرح البالون لعرضها.

مسرحية "زقاق المدق"، رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947، وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحى الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية فى هذا الزقاق الصغير فى أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائى حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية، تدور أحداث القصة فى فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين.

مسرحية "زقاق المدق" من بطولة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

ولم تكن هذه أول الأعمال المأخوذة عن إبداعات نجيب محفوظ هذا العام، حيث سبقها عملان، سواء فى التليفزيون أو على خشبة المسرح، إذ عرض خلال رمضان الماضى مسلسل "بين السما والأرض" المقتبس عن قصة لـ"محفوظ" كتبها عام 1954 لفيلم سينمائي بطولة هند رستم.

وظهرخلال المسلسل رؤية الأديب الراحل لكن بروح عصرية ومتطورة، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته، وحقق العمل نجاحا كبيرا وإشادة واسعة من الجمهور، وهو من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.