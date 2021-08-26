شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تخطف الأنظار بجلسة تصوير فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة هيفاء وهبى الأنظار بجلسة تصوير جديدة لها خلال قضاء إجازتها بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى، وظهرت هيفاء وهى ترتدى فستانا مزين بالورود، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من جلسة التصوير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها فور نشرها، حيث جمعت نحو نصف مليون إعجاب خلال ساعات.





وتستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لإحياء حفل غنائى فى مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، وتقدم خلاله باقة مميزة من أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف أماكن السهر بمناسبة موسم الصيف.





وتصدرت الفنانة هيفاء وهبى ترندات موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بعدما نشرت عدة صور لها من إطلالة صباحية داخل منزلها، مثلما ظهر عبر الحساب الرسمى للفنانة هيفاء وهبى على موقع إنستجرام، وهى الصور التى أثارت جدلاً كبيرًا وتفاعلاً بصورة أكبر من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعى ما بين معجبين بها، ممن أكدوا أنها تصغر فى السن كلما ظهرت، فى حين هاجم آخرين اطلالتها معتبرين إياها جريئة بصورة كبيرة.

واكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل "أسود فاتح" الذى تم طرحه في وقت سابق من العام الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.