شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة: بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة لوالدتها، مصحوبة بتعليق :"بحبك يا مامي و بتعذب من غيرك.. الحمدلله علي كل شئ ، ربنا يرحمك يارب ".



ايمي سمير غانم

فيما حرص عدد من النجوم علي مواساتها عبر التعليقات، فكتبت النجمة إسعاد يونس :"قلبي عندك و معاكي يا بنتي انتي و دنيا، الله يطبطب علي قلوبكم و يصبركم و يصبرنا و يلهمنا الصبر و القبول"، وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين :"ياحبيتي قلبي عندك الله يقويكم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وواصلت الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم الدعاء لوالديهما الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، عبر انستجرام الخاص بهما، حيث نشرت دنيا و إيمي صورة تحمل الدعاء لوالدهما : "اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم اغفر لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز، وارحمهما وأسكنهما فسيح جناتك، اللهم وسع قبورهم واغفر ذنبوبهما، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

وكانت إيمي سمير غانم، شاركت جمهورها بدعاء لوالديها على حسابها بإنستجرام، وطلبت من متابعيها فى أول تعليق لها بعد وفاة والدتها النجمة دلال عبد العزيز الدعاء لهما قائلة: "اللهم ارحم والدي سمير غانم ودلال عبد العزيز واغفر لهما وآنس وحشتهما ووسع قبرهما، اللهم أجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

وأضافت فى رسالتها: "اللهم ارحمهم رحمة تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع واجعلهم في جنتك امنين مطمئنين يا رب العالمين.. اللهم افسح لهم في قبرهم مد بصرهم وافرش قبرهم من فراش الجنة، اللهم ارحمهم ولا تطفئ نور قبورهم اللهم ارحمهم بقدر ما تمنيت لهم البقاء.. اللهم اذقهم من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم في نعيم دائم غير منقطع ووسع مدخلهم".