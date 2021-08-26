شكرا لقرائتكم خبر عن جنات ومحمد حسن يشعلان حفل مهرجان محكى القلعة فى دورته الـ29 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لفعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، يقدم المطرب محمد حسن وفرقته، غدا الجمعة، مجموعة مختارة من أعمال الطرب العربى منها "أى دمعة حزن لا، حاول تفتكرنى، على حسب وداد قلبى وع الحلوة والمرة"، وذلك بجانب مجموعة من أحدث أغانيه منها غدر الصحاب وغيرك مليش و تركيبة غريبة.



محمد حسن

كما تقدم النجمة المغربية جنات، في العاشرة مساء، نخبة من أعمالها الخاصة منها "الطفلة البريئة – اللى بينى وبينك – على فكرة – ضمنى بعيونك – اسمع كلامى – حب امتلاك – خيط ضعيف – أكتر من سنه – بحبك – مابقتش طيب – منى ليك- قدرت تحب- علشان خاطره- وجيالك"، إلى جانب باقة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية.



جنات

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة ، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.