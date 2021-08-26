نانسي عجرم تكشف أسرار جديدة مع صبري زكي على إنرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة نانسي عجرم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة يقدمها صبري زكي.

وتذاع حلقة نانسي عجرم على راديو إنرجي مساء الاثنين المقبل، الموافق 30 أغسطس من الساعة 10 إلى 12، وذلك بعد اختيارها لتكون نجمة شهر أغسطس.

وتكشف نانسي خلال حوارها مع إنرجي الكثير من أسرار حياتها الشخصية، وعلاقتها مع بناتها، وكواليس 4 أعوام استغرقتها للتحضير لألبومها الأخير "نانسي 10"، وطقوسها الخاصة قبل الصعود على مسرح حفلاتها المحلية، والعالمية.

واحتفت الصفحة الرسمية لراديو «إنرجي» بمشوار نانسي عجرم الغنائي والفني، وتكريمها في عدة دول عربية وعالمية.

وتصدر ألبوم نانسي عجرم الجديد "نانسي 10" قوائم الأكثر تداولا في مختلف، الدول العربية، منها لبنان ومصر والعراق والسعودية وسوريا، بمجرد طرح 10 أغنيات منه، ليصبح عدد الأغنيات المطروحة 14 أغنية.‎