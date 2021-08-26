مدحت السباعي.. تزوج 18 مرة ولهذا السبب وافقت ناهد فريد شوقي على الزواج منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 25 أغسطس 1949، ولد المخرج الكبير مدحت السباعي، الذي أثرى الحياة الفنية بعدد كبير من الأعمال الهامة.

"السباعي" يعتبر فنان شامل، إذ أنتج وأخرج ومثل وكتب كلمات أغاني وقام بتأليف وكتابة سيناريو وحوار بعض الأعمال، فهو فنان "حتى النخاع"، حيث عمل في شتى أنواع صناعة السينما.

بدايته الفنية

على الرغم من كونه حقق نجاحا أكبر في مجال الإخراج، إلا أن بدايته الفنية كانت من خلال التأليف، إذ قام بتأليف مسلسل "رجل عاش مرتين"، وانطلق بعدها في تقديم الأعمال المختلفة.

كاتب سيناريو حوار

قام الفنان الكبير بكتابة القصة والسيناريو والحوار عدد من الأعمال المهمة، منها: "الفقراء لا يدخلون الجنة"، "قاتل ماقتلش حد"، "فقراء لا يدخلون الجنة"، "الطيب والشرس والجميلة"، وغيرها

المخرج مدحت السباعي

قدم المخرج الكبير عددا من الأعمال الهامة، أبرزها: "العميل رقم 13"، "الستات"، "امرأة آيلة للسقوط"، "قضية نسب"، "نظرية الجوافة"، "ثلاثة على مائدة الدم".

18 زيجة

تزوج المخرج الراحل 18 مرة، بحسب ما صرحت ابنته الفنانة ناهد السباعي، وقالت إنها حينما سألت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، عن سبب موافقتها الزواج من والدها، أجابت: "عشان كان بيضحكني، واكتشفت بعد كده إن دي أحسن ميزة في الراجل وبابا كان دمه خفيف جدا".

وفاته

رحل عن عالمنا المخرج الكبير في 21 مايو 2014، بعد صراع مع المرض، وعن عمر يناهز 64 عاما.