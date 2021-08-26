أيمن بهجت قمر لـ حسين الجسمي بعيد ميلاده: "الاحترام قبل الموهبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الشاعر أيمن بهجت قمر، على تهنئة الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعيد ميلاده الذي وافق أمس الأربعاء 25 أغسطس.

وكتب "قمر" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وأنت الإحترام والأخلاق قبل الموهبة الكبيرة كمان".

واحتفل حسين الجسمي بعيد ميلاده أمس 25 أغسطس، وبدأ مشواره الفني في عمر السابعة عشرة ببرنامج "البحث عن المواهب" ضمن مهرجان "دبي للتسوق"، حيث فاز بالمركز الأول عن فئة الهواة، ثم تعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقدم نفسه أولا هاويا لأغاني الفنان عبد الكريم عبد القادر، وفاز كأفضل الهواة الذين تقدموا لبرنامج الهواة الذي قدمه تلفزيون دبي حينها. كما انشد تتر برنامج خواطر 10 (اهدنا الصراط المستقيم).

تم ترشيحه سنة 2015 بمناسبة الذكرى الـ52 لميلاد ملك المغرب محمد السادس في قصر مرشان بطنجة، بالوسام العلوي من درجة قائد.

وكان أول ظهور له على الساحة الفنية عندما طرح ألبومه الأول عام 2002، وبعدها غنى في أغاني المسلسلات، ثم التحق في عدة مهرجانات غنائية منها مهرجان صلاله في عمان ومهرجان دبي ومهرجان قطر وأخيرا مهرجان هلا فبراير في الكويت، وكانت أولى اطلالات "الجسمي" رسميا عبر مهرجان "هلا فبراير" عام 2002 بعد صدور ألبومه الأول (قاصد).