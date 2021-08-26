مبابي قد يكسر الرقم القياسي لصفقات ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - قد يشكل انتقال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان صفقة تاريخية، حيث سيكسر الرقم القياسي لصفقات ريال مدريد على مدار تاريخه.

ونقل راديو “مونت كارلو” قبل أيام أن النادي الإسباني قدم عرضا بقيمة 160 مليون يورو، لباريس سان جيرمان لشراء اللاعب، على الرغم من أن المهاجم الفرنسي لم يتبق له سوى عام واحد على عقده مما يكلف النادي رقما أقل بكثير من أجل التعاقد معه.

وبالرغم من أن العرض المبدئي للنادي الملكي يتناقض مع التقشف السائد، لكن إذا اتفقت الأطراف الثلاثة على الشروط، سيصبح اللاعب الفرنسي أغلى صفقة في تاريخ النادي الأبيض.

وفيما يلي أغلى خمس صفقات في تاريخ ريال مدريد حتى الآن، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية:

جيمس رودريغيز – 76 مليون يورو

في المرتبة الخامسة، يأتي اللاعب الكولومبي الذي انضم إلى ريال مدريد، بقيمة 76 مليون يورو، بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014، حيث لفت أنظار فلورنتينو بيريز.

زين الدين زيدان – 79 مليون يورو

حصل ريال مدريد على خدمات اللاعب الفرنسي من يوفنتوس في عام 2001، بمبلغ 79 مليون يورو.

وقاد زيدان، ريال مدريد إلى لقب دوري أبطال أوروبا، كلاعب في ذلك الموسم، وألهمهم للفوز بثلاثة ألقاب أخرى كمدرب في وقت لاحق.

كريستيانو رونالدو – 95 مليون يورو

في عام 2009، أثناء قيادة بيريز لنادي ريال مدريد، في ذلك الوقت، حطم الرئيس الرقم القياسي كعادته، لكن هذه المرة كان بالتعاقد مع أفضل لاعب في ذلك الوقت من مانشستر يونايتد مقابل رسوم يُعتقد أنها تبلغ حوالي 95 مليون يورو.

غاريث بيل – 101 مليون يورو

حاول بيريز أيضا التعاقد مع بيل بأي ثمن، وتمكن من القيام بذلك من خلال عرض ما قيل أنه رقم قياسي بقيمة 101 مليون يورو للتعاقد معه من توتنهام.

إيدن هازارد – 116 مليون يورو

حتى الآن، يعتبر هازارد، هو أغلى صفقة في تاريخ النادي، حيث يقال إن هازارد كلف ريال مدريد 116 مليون يورو، لكنه فشل في التأثير في النادي الملكي منذ وصوله من تشيلسي في عام 2019.