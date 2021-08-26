هذه الطفلة هي فنانة شهيرة تألقت في أداء دور “الأم” على الشاشة.. بدأت حياتها ككاتبة مثل والديها الكاتبان الكبيران – شاهد لتتأكد من هي

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 09:57 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة للفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية « صفاء الطوخي »، التى انتشرت صورة لها تزامنًا مع عيد ميلادها، حيث ظهرت في تلك الصورة النادرة، وهي في طفولتها مع والدتها الكاتبة الراحلة فتحية العسال حيث لم يتعدى سنها 3 سنوات، ولم تختلف فيها معالم وجهها بعد أن كبرت، حيث احتفظت بملامح الطفولة حتى بعدما وصلت لسنها الحالي.

صورة نادرة من طفولة صفاء الطوخي مع والدتها الكاتبة فتحية العسال

صفاء الطوخي

نشأتها وبدايتها ككاتبه

ولدت الفنانة صفاء الطوخى، في 22 أغسطس عام 1964، لأسرة ثقافية من الطراز الأول، فهي ابنة الأديب عبدالله الطوخي والكاتبة الشهيرة “فتحية العسـال“، وبدأت حياتها ككاتبة وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية في العام 1994م، وعملت في معهد الثقافة الجماهيرية، ثم عملت بعدد كبير من المسلسلات والأفلام التي اشتهرت فيها بدور المرأة المظلومة من أسرتها.

صفاء الطوخي

ودرست صفاء الطوخى في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه بعد حصولها على شهادة البكالوريوس عام 1985، وبدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل الباحثة، عام 1979.

أعمال صفاء الطوخي

وقدمت الطوخي عدة أعمال تليفزيونية منها (بخط الإيد، طلعت روحي، أبو العروسة، عائلة الحاج نعمان، ، سرايا عابدين، يونس ولد فضة، ولد الغلابة) أخرها مسلسل البرنس، مع الفنان محمد رمضان والفنانة نور اللبنانية، الذي عرض رمضان 2020.

ومن أبرز أعمالها التلفزيونية أيضًا: «محمد علي – لحظات حرجة – بنات في بنات – ويأتى النهار- ابن موت – ريش نعام – ماما في القسم – بالشمع الأحمر – طوق نجاة – قانون المراغي- خاص جدا – شط اسكندرية – قضية رأي عام».

وعلى المستوى السينمائي شاركت صفاء الطوخى في عدد من الأفلام السينمائية منها (ورد مسموم، الكبار، بوشكاش، المصري، جاءنا البيان التالي، أرض الخوف، المهاجر، الزمن الصعب).

أصعب مشهد في تاريخها الفنّى

وتعتبر الفنانة صفاء الطوخى من المنتميات لمدرسة الدراما الواقعية، حتى انها وصفت مشهدها في مسلسل ولد الغلابة أمام الفنان احمد السقا، الذي عرض في دراما رمضان 2019، بأنه الأصعب في تاريخها، حتى أنها وصفت مشهد وفاتها بالمسلسل بأنه تسبب لها في مشاكل مع ابنتها جميلة.

حياتها العائلية

لا تتحدث الطوخي كثيراً عن حياتها العائلية، على الرغم من أنها تزوّجت في بداية حياتها بعد قصة حب وأنجبت إبنتها الوحيدة “جميلة”، التي تُطلق عليها إسم “أمي الشريرة”، لكن بعد فترة أصبحتا صديقتين وهما تتشاركان الكثير من التفاصيل، فهي تتعامل كأية أم بجزء من الصرامة، ولكن مع الوقت ومع المراحل العمرية تبدأ الصداقة.

وقد إعترفت صفاء الطوخي بأن السبب في إكتفائها بجميلة فقط، هو إنشغالها بمهنتها لوقت كبير، ولكنها تتمنى أن تتزوج إبنتها، وتنجب الكثير من الأطفال.

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