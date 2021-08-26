تيم حسن حديث السعوديين بسبب هند القحطاني.. فما القصة؟!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 09:57 صباحاً - تصدر اسم الفنان السوري تيم حسن قائمة التريند في المملكة العربية السعودية مؤخرا وذلك بعد وروده ضمن قائمة من الاسماء طرحتها مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني والذين تتمنى الارتباط بهم.

وجاء في القائمة، التي تداولها عدد كبير من المغردين، الممثل السوري ​تيم حسن​، مشهور السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي، الفنان العراقي ​ماجد المهندس​، والناشط السعودي عبد الرحمن المطيري، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.

اللافت في القضية، أن الصورة تم حذفها لاحقاً، حيث لفت البعض إلى أن السبب قد يكون ذكر أحد أسماء المشاهير عن طريق الخطأ، أو أن الصورة قد تكون مفبركة.

اول شي ياست #هند_القحطاني تيم حسن مرتبط ومتزوج من وفاء الكيلاني من 2017 للان وبينهم وفاق وحب ولا تسوي مفسك مو عارفة

الشي الثاني كل القائمة سعوديين ماعدا تيم وانت كاتبة المشاهير العرب

شفتي كيف درتي درتي والنهاية ركزتي ع الرجل السعودي لأنك شايفة بإجماع النساء العربيات السعودي رقم1 — 😊 (@Who_twitted20) August 25, 2021

وتلقت القحطاني العديد من الإنتقادات، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين تم ذكرهم أثرياء ومعظمهم مرتبطين، وهذا ما أثار الجدل بين متابعيها.

الجدير بالذكر، أن قحطاني كانت قد نشرت سابقاً مقطع فيديو تتحدث فيه عن رغبتها بالارتباط والزواج بأحد المشاهير العرب بشرط أن يحبها وتحبه، ويرعى أبناءها.