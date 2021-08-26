الموت يفجع كاظم الساهر بأقرب الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غيّب الموت الموسيقار العراقي فتح الله أحمد مساء أمس (الأربعاء) عن عمر ناهز 64 عاماً، جرّاء إصابته بفيروس كورونا.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل في بيان جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان فتح الله أحمد صالح، الذي وافته المنية مساء هذا اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان”.

والفقيد ملحن وموزع موسيقي عراقي، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق، كان قائداً للفرقة الموسيقية لكاظم الساهر وموزعاً لكثير من أعمالها، ويُعدُّ أولَ عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق، هاجرَ من العراق ولم يعد منذ يوم 20 تموز (يوليو) سنة 2002، وهو مقيم في دبي.