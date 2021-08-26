فيديو رومانسي لأحمد سعد مع زوجته.. ويعلق: “مهما حصل أوعى تسيبوا بعض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الفنان المصري أحمد سعد للظهور على جمهوره، لأول مرة من شهر العسل، برفقة زوجته مصممة الأزياء علياء بسوني.

وكشف سعد عن فيديو جديد رومانسي من حفل عقد قرانهما، الذي أقيم منذ أيام قليلة، وعلق عليه بقوله: “لما تمشي في طريق مع حبيبك مهما حصل من صعوبات اوعى تسيبوا بعض لأن النور جاي جاي”.

الفنان أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني، اجتمعا في شهر يوليو العام الماضي، وظهر معها في عيد ميلادها الذي أحياه المطرب الشعبي عمر كمال، والذي التقط أحمد سعد صوراً مع زوجته في ذلك الوقت، أثارت الكثير من التساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة.

وكان أعلن أحمد سعد عقد قرانه عبر “إنستغرام”، وذلك عندما نشر صوراً من الحفل الذي أقيم، معلقًا على الصور قائلًا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعو لنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.