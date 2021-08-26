ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. عشاء رومانسي يجمع الزوجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على "إنستقرام" صورة رومانسية مع زوجها أحمد أبو هشيمة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي النجمة ياسمين صبري مع الصورة التي نشرتها.

وخطف الزوجان الأنظار خلال إجازتهما الصيفية من خلال مشاركة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لهم.





واستعرضت ياسمين صبري خلال إجازتها مجموعة من الإطلالات المميزة كان أحدثها إطلالتها بفستان "تايجر"

يذكر أن ياسمين صبري اتهمت مؤخرا بتقليدها لعارضة الأزياء العالمية ​جورجينا رودريجيز​، صديقة لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​.



