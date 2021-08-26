فيلم "200 جنيه".. بطولة جماعية تلغي الـ"أنا" في السينما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد العرض الخاص لفيلم 200 جنيه حضور عدد كبير من أبطال العمل السينمائي المصري، في مشهد أعاد للبطولة الجماعية بريقها.

وشارك في فيلم "200 جنيه" مجموعة هامة من الفنانين على غرار ليلى علوي وإسعاد يونس وصابرين وأحمد السعدني وأحمد السقا وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ودينا فؤاد وهاني رمزي وأحمد رزق ومي سليم ومحمد فراج وغادة عادل وسليمان عيد.

وأكد نقاد السينما أن فيلم "200 جنيه" ألغى فكرة "الأنا"، فرغم نجومية وشهرة كل فنان شارك في الفيلم، إلا أنه وافق على الظهور في مشهد أو اثنبن فقط دون احتكار كل المشاهد.

وتدور أحداث فيلم "200 جنيه" في إطار اجتماعي، ويستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له قصة مختلفة عن الأخرى.



