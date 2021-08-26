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صور.. هيفاء وهبي تستعد لحفل العلمين في مصر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لتقديم أشهر أغانيها بالحفل الذي ستحييه، الخميس، بمدينة العلمين الجديدة في مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن من المنتظر أن يشهد حفل هيفاء وهبي مشاركة الفنان المصري أكرم حسني، بعد أن أصدرا معا أغنيتهما الجديدة "لو كنت"،  التي وصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 27 مليونا بعد طرحها في يونيو الماضي".



وقبل حفلها المنتظر، نشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور في الساحل الشمالي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن ظهرت هيفاء أصغر سنا وأكثر جمالا.


من جهة أخرى، تصدرت هيفاء وهبي تريند موقع "جوجل" مؤخرًا، بعد نشرها مجموعة صور جريئة لها عبر صفحاتها في مواقع التواصل، إضافة إلى  انتشار هاشتاج بعنوان "اعتزال هيفاء وهبي" عبر موقع "تويتر".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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