شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: وقعت فى غرام "200 جنيه" بسبب سلوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة ليلى علوى خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 فى العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"، إنها وقعت فى غرام دور "سلوى"، وهى الشخصية التى تقدمها ضمن أحداث الفيلم، موضحة أنها بمجرد قراءتها للسيناريو أعجبت جدا بالفكرة لأنها مختلفة وجديدة.

وأضافت النجمة ليلى علوى أن وجود هذا الكم من النجوم فى عمل واحد أغراها للمشاركة في الفيلم، وشجعها على ذلك وجود مخرج في حجم المخرج محمد أمين.

وأشارت ليلى علوى إلى أن المخرج محمد أمين مخرج متميز والسيناريست أحمد عبد الله قدم عملا جميلا، وأن جميع فريق الفيلم لديهم شغف وحب للسينما وتشجعوا جميعا لتقديم عمل جرىء وممتع.

وأوضحت ليلى علوى أن دورها في الفيلم هو دور "سلوى" وهو دور مختلف وتحضيراته مختلفة وجديدة عليها، مؤكدة أنه يجب على جميع الفنانين تشجيع السينما والمشاركة في التجارب الجريئة والجديدة، مضيفة أن الـ 200 جنيه هي بطلة فيلم 200 جنيه.

وكان أقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم 200 جنيه بحضور عدد كبير من أبطال العمل بينهم خالد الصاوى، ليلى علوى، إسعاد يونس، صابرين، أحمد السعدنى، هانى رمزى وحرمه، وأحمد رزق، ومى سليم، ودينا فؤاد، وغادة عادل، وسليمان عيد.

يذكر أن فيلم "200 جنيه تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم"200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.