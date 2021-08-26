شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول ليلة عرض لمسرحية "زقاق المدق" اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الخميس، أولى ليالى عرض مسرحية "زقاق المدق" على خشبة مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية، لمدة شهر وذلك بعد فترة من البروفات التي أجراها أبطال العرض المسرحى، على أن يعودوا بعد انتهاء المدة في الإسكندرية لعرضها على مسرح البالون بالعجوزة.



بوستر مسرحية زقاق المدق

مسرحية "زقاق المدق" بطولة كل دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.



دنيا عبد العزيز من مسرحية زقاق المدق

وقد تم تحويل الرواية إلى فيلم آخر في المكسيك عام 1995 باسم El callejón de los milagros أو Midaq Alley وكان أول دور لسلمى حايك في السينما ونال العديد من الجوائز بالرغم من تعديل الرواية لتلائم النمط السينمائي المكسيكي إلا أنك تشابه النمط المصري إلى حد كبير.