«يخلق من الشبه أربعين».. شاهدوا شبيهة يسرا اللوزي التركية – وهذا تعليقها علي الأمر!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 08:44 صباحاً - تجمعهنّ ملامح الوجه نفسها والشهرة والأضواء، هن نجمات من العالم يتشابهن فــي الشكل لدرجة غير متوقعة، حتى جمهورهنّ يسلّط الضوء دائمًا على التشابه الكبير بينهن. وأحيانًا نجد تشابهًا كبيرًا بين هذه النجمة أو تلك، في شكل الوجه والإبتسامة، حتى في لون العينين وكأنهما «نُسخة طبق الأصل»، علمًا انه لا يوجد في الأصل أي ترابط عائلي بينهما، أو ترابط في المسافة، فكل منهما نجمة في بلدها العربي أو الأجنبي، لكنّ الشبه يصل إلى درجة نراهنّ وكأنهنّ توائم للوهلة الأولى،

كما هو حال النجمتين المصرية يسرا اللوزي والتركية الشهيرة بيرين سات -Beren Saat، حيث أن هناك شبه واضح وغريب يجمعهما في شكل الوجه ولون العينين ولون البشرة والإبتسامة والشعر، حيث تعتمدان التسريحة نفسها.

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وتعليقًا علي هذا الامر، أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أن تشبيهها المستمر بالفنانة التركية «بيرين سات»، بات يزعجها في الفترة الأخيرة؛ خصوصًا أن الأمر يتردد منذ ما يزيد عن أربع السنوات، بحسب تعبير الفنانة الشابة في لقاء لها على قناة إم بي سي.

يسرا نشرت المقطع الذي ترد فيه على اتهامها بتقليد الممثلة الشهيرة في الوطن العربي باسم «فاطمة»، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام“، وقالت: «أنا لا أقلدها، وكل أصدقائي المقربين يعرفون ذلك تمامًا»، وأضافت: «أرى أنها أجمل مني وأكثر رشاقة، ومع ذلك لا أقلدها ولا أرتدي ملابس قريبة من اختياراتها».

وناشدت يسرا جمهورها بالتوقف عن صنع المقارنات بينهما بإستمرار؛ لأن الأمر بات يسبب لها ضيقًا شديدًا.

وقد لاقى مقطع الفيديو الذي نشرته يسرا اللوزي إعجابًا كبيرًا من قبّل متابعيها، الذين وصفوها بأنها الأجمل، وليس كما تؤكد، وأضافوا أنهم يحبونها أكثر من الممثلة التركية بيرين سات. فيما أشاد بعضهم بروحها الجميلة، وقال آخرون إن بيرين هي يسرا اللوزي تركيا.

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