للمرة الأولي: شاهدوا آخر صورة لـ علاء ولى الدين قبل وفاته بساعات

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 08:44 صباحاً - شارك المخرج المصري ” عمرو عرفة “، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر“، صورة له برفقة الفنان الراحل علاء ولي الدين، مؤكدًا أن الصورة التقطت قبل وفاة الفنان الشاب بساعاتٍ قليلة، وهي آخر صورة له من كواليس تصوير فيلم “عربي تعريفة” في البرازيل.

عمرو عرفة كشف في تغريدته عن كواليس التقاط الصورة قائلا: “كان آخر يوم تصوير في البرازيل .. وجريت على علاء وطلبت أتصور معاه مع إني عمري ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه وربنا يعلم دي كانت آخر مرة ليا وليه.. تاني يوم رجعنا مصر وحصل اللي حصل.. ألف رحمة ونور عليه.. نسألكم الفاتحة”.

النجمة الكبيرة يسرا كانت أول المعلقين بالدعاء بالرحمة لصديقها الراحل، بينما انشغل أغلب متابعي عمرو عرفة بالسؤال عن مصير فيلم “عربي تعريفة”، بدوره رد عليهم بأن الفيلم لم يكتمل ولا يمكن عرضه لأن المشاهد التي تم تصويرها لا تكفي، وطلب البعض منهم أن يتم عرض المشاهد ولو كانت ناقصة ضمن فيلم خاص عن كواليس آخر أعمال علاء ولي الدين، على أن يعرض على موقع اليوتيوب وتخصص إيراداته كصدقة على روح الفقيد.

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يُذكر أن الفنان علاء ولي الدين، فارق الحياة يوم 11 من شهر فبراير عام 2003 عن عمر يناهز التاسعة والثلاثون فور عودته من البرازيل جراء مضاعفات مرض السكري، وتسببت وفاته المفاجئة في صدمة لبطلة فيلمه الأخير “عربي تعريفة” النجمة حنان ترك.

وتردد أنها قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب بعد وفاة علاء، ولم يعرض من الفيلم إلا كليب صغير تضمن استعراضا غنائيا جمع بين النجمين حنان وعلاء، كما نشر المخرج عمرو عرفة العام الماضي صورة لآخر مشهد قام علاء بتصويره في البرازيل.

السيرة الذاتية

علاء ولي الدين هو ممثل مصري، حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1985. بدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان “سمير ولي الدين“، حيث شارك في مجموعة من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها: (بابا جاي، زهرة والمجهول)، وغيرها، لينتقل بعدها للعمل في السينما، ويشارك بعشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى اوائل الألفينات والتي من أبرزها (الناظر، حلق حوش، ابن عز)، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها (لما بابا ينام، الابندا)، وغيرها.

تاريخ الميلاد: 28 سبتمبر 1963

تاريخ الوفاة: 11 فبراير 2003

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