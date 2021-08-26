الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تستعد لحفل العلمين في مصر

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لتقديم أشهر أغانيها بالحفل الذي ستحييه، الخميس، بمدينة العلمين الجديدة في مصر.



وذكرت وسائل إعلام مصرية أن من المنتظر أن يشهد حفل هيفاء وهبي مشاركة الفنان المصري أكرم حسني، بعد أن أصدرا معا أغنيتهما الجديدة "لو كنت"، التي وصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 27 مليونا بعد طرحها في يونيو الماضي".

وقبل حفلها المنتظر، نشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور في الساحل الشمالي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن ظهرت هيفاء أصغر سنا وأكثر جمالا.

من جهة أخرى، تصدرت هيفاء وهبي تريند موقع "جوجل" مؤخرًا، بعد نشرها مجموعة صور جريئة لها عبر صفحاتها في مواقع التواصل، إضافة إلى انتشار هاشتاج بعنوان "اعتزال هيفاء وهبي" عبر موقع "تويتر".