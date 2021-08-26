فيديو| فيفي عبده ترقص على "زيها مين" لمحمد حماقي والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "فيفي" في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "زيها مين"، للفنان محمد حماقي من الساحل الشمالي.

وعلقت فيفي على الفيديو: "يا مساء الفل من الساحل الشمالي، عجبتني أغنية حماقي الجديدة زيها مين، إن شاء الله تعجبكم".

وانهالت التعليقات من النجوم وكتبت المطربة السورية أصالة نصري: "أنتي مصدر فرح بس، الله يخلينا ياكي يا أطيب فيفي بالعالم".

كما وضعت المطربة اللبنانية يارا قلوب حمراء في تعليقها، وأيضًا مي سليم، غادة عادل، أيتن عامر، ديانا حداد".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كشفت عن مرورها بأزمة صحية مؤخرا، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.