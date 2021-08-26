شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن وفريق جاز سبيد أوف هارتس على مسرح القلعة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم اليوم الخميس فريق سبيد أوف هارتس حفلا في الثامنة مساءا على مسرح محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 29، ويتضمن مختارات من أعمال موسيقى الجاز العالمية الشهيرة.

يليه وفى العاشرة مساء يقدم المطرب الشاب محمد محسن حفلاً يتغنى خلاله بمجموعة من المؤلفات التراثية لفنان الشعب سيد درويش، والشيخ إمام عيسي وغيرهم منها "قوم يا مصرى، أهو ده اللى صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها اللف ف شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة، مبتكملش وخلى القمر طالع، حضنك حياة".

وكرمت مؤخرا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم عدد من الشخصيات التي كان لها دور كبير في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى، وذلك في أولى أيام فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 29، منهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الادارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، وبعد تكربم هؤلاء قدم الثنائي فؤاد ومنيب عدد من الأغاني.