الأردنية هدى حمدان ترد على “رولز رويس “شيلاء سبت باستعراض سيارتها الـ “بنتلي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - أثارت الفنانة الأردنية هدى حمدان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استعراضها سيارة من ماركة “بنتلي بنتايغا” الفارهة باهظة الثمن والتي تلقتها كهدية مؤخراً.

ونشرت هدى حمدان عبر حسابها الخاص على “إنستقرام”، مقطع فيديو وثّقت خلاله لحظة حصولها على السيارة، التي يتخطّى سعرها المليون و200 ألف درهم إماراتي، أي ما يفوق الـ 325 ألف دولار أميركي.

وعلّقت هدى حمدان على المقطع كاتبة:”شكراً على البنتلي تينن ما شاء الله”. وأضافت: “شيلاء سبت اذا انتِ جتك “رولز رويس” فأنا جتني “بنتلي بنتايغا” ورح اسمحلك تركبي جنبي وآخدك فيها كم لفّة”.

وجاء تعليق هدى حمدان هذا بعد تلقي الفنانة البحرينية شيلاء سبت بمناسبة يوم ميلادها هدية باهظة الثمن أيضاً عبارة عن سيارة “رولز رويس”، ويبلغ سعرها نحو 4 ملايين ونصف المليون دولار أميركي.

يذكر ان ​هدى حمدان​ هي إعلامية وممثلة أردنية، بداياتها كمذيعة كانت مع التلفزيون الأردني، من خلال برنامج “الهوا هوايا” كما قدّمت العديد من البرامج، أهمها “لينك” و”الأسرة العصرية” و”الصيف والناس”، وإستطاعت أيضاً أن تصبح من أبرز نجمات الدراما التلفزيونية في الخليج​، من خلال مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات.