هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض تخطفن الانظار باطلالات جديدة!

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - تألقت كل من الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بإطلالات جديدة شاركن صورها عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أطلت هيفاء وهبي​ بفستان أبيض مزركش ومطبع بالزهور وذلك في آخر جلسة تصوير خضعت لها ونشرت منها صوراً عديدة عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها :”أجواء الصيف”.

وتميز الفستان بقصة منخفضة عند الصدر وفتحة طويلة عند الساق أظهر مفاتنها، ونسقت معه حذاء بكعب عال باللون “الموف” واعتمدت حقيبة يد خضراء، ورفعت هيفا وهبي خصلات شعرها الي اعلي، ووضعت ميك اب جميل يبرز ملامح وجهها، مع بعض الاكسسوارات ذهبية اللون.

في نفس الوقت، شاركت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، متابعيها بصورة جديدة أطلت فيها بفستان بنقشة التايغر والذي سبق ان اطلت والدتها بفستان مشابه له.

يذكر ان انتقادات توجه الى زينب فياض بأنها اصبحت نسخة طبق الاصل من والدتها خاصة بعد العمليات التجميلية التي خضعت لها مؤخرا.