شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليون دولار لـ فيلم الرعب Don't Breathe 2 بعد عرضه بـ 12 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Don't Breathe 2، إلى 27 مليون و 724 ألف دولار منذ طرحه بدورالعرض السينمائى المختلفة حول العالم في 13أغسطس الجارى، وأنقسمت الإيرادات بين 20 مليون و224 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و7 مليون و 500 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم الرعب Don't Breathe 2، حول اختباء نورمان نوردستروم لسنوات في كوخ منعزل، وقام بتربية فتاة يتيمة خرجت من حريق منزل، لكن ينهار وجودهم الهادئ عندما تظهر مجموعة من الخاطفين وتأخذ الفتاة، مما يجبر نورمان على ترك ملاذه الآمن لإنقاذها.

فيلم Don't Breathe 2، من بطولة كل من ستيفن لانج، بريندان سيكستون الثالث، مادلين جريس، ستيفاني ارسيلا، روتشي ويليامز، بوبي سكوفيلد، آدم يونج، ستيفان رودري، ديانا بابنيكوفا، كريستيان زاجيا، رون روجيل.