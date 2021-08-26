شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ الطبيب أوتو أوكتافيوس بتريلر فيلم Spider-Man: No Way Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سونى المنتجة لـ فيلم Spider-Man: No Way Home، عن أول تريلر رسمي للعمل الجديد المنتظر طرحه في 14 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم الجديد من يوليو إلى ديسمبر من نفس العام 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.



Spider-Man: No Way Home

ومن أهم لقطات تريلر Spider-Man: No Way Home، هو ظهور شخصية الطبيب أوتو أوكتافيوس بعد 17 عاما، بالإضافة إلى ظهور Doctor Strange، وذلك مع باقى أبطال العمل.

يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ لسينمائي لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعلته غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.



Spider-Man: No Way Home

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.