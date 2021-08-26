مي سليم تخضع لجلسة تصوير جديدة مع ابنتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة مع ابنتها "لي لي".

ونشرت "مي" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مع ابنتها في الصور مرتدية نفس لون الفستان.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها، كما علقت الفنانة لقاء سويدان على الصور: "ماشاء الله".

من ناحية أخرى تشارك مي سليم في فيلم "200 جنيه"، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من الفنانين على رأسهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، ومن إخراج محمد أمين.